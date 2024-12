Anticipo d’inverno, giù le temperature Neve sopra i 700 metri 

Continueremo ad avere dieci gradi o anche di meno, sulla Sardegna, ma con la sostanziale differenza che sarà la temperatura massima, non più la minima, com’era fino a pochissimi giorni fa. L’inverno, quello meteorologico fissato al primo dicembre, è arrivato puntualissimo e poco importa che la stagione “ufficiale” del calendario fissi il 21 dicembre come giorno del debutto. L’ingresso dell’inverno meteorologico ha lasciato a terra un bel po’ di gradi che ancora danzavano nell’aria dalle nostre parti. Ci sarà la pioggia, per quest’Isola assetata, con la speranza che non ne faccia troppa: il pericolo c’è. E sopra i settecento metri si parla con certezza di neve: è a quell’altitudine, che si trova attualmente lo zero termico non solo nell’Italia settentrionale e centrale, ma anche da noi in Sardegna.

Anticiclone fuori posto

«La dinamica ciclonica», spiega il meteorologo cagliaritano Alessandro Gallo, intera carriera nell’Aeronautica militare e ora collaboratore di Meteo network, «è ben alimentata da aria Artica marittima che sta scivolando sulla Penisola parallelamente all’Anticiclone delle Azzorre, che si sta muovendo ben oltre le latitudini di sua competenza». Gallo precisa che l’anticiclone, che ogni anno ci porta l’estate, ora dovrebbe essere da tutt’altra parte e non sotto il Regno Unito, dove si trova adesso.

Crollano le temperature

Comunque sia, l’aria Artica marittima da ieri ci sta facendo battere i denti anche in Sardegna, oggi lo farà ancor di più e domani sarà pure peggio: «Con il forte vento di maestrale previsto da oggi», scandisce il meteorologo Gallo, «le temperature scendono. In giornata, per la sua intensità, il vento avrà picchi superiori ai novanta chilometri orari». E chi ha cominciato già due giorni fa a lamentarsi per il freddo, sappia che dieci gradi Celsius saranno la temperatura massima, prevede grazie ai modelli matematici il meteorologo, e questo avverrà domani. Appunto, le temperature minime dei primi giorni del mese diventeranno dunque le massime, considerato che i dieci gradi sono la punta massima solo di alcune località, mentre in altre ce ne saranno di meno.

Le precipitazioni

Almeno, pioverà sui nostri campi ormai secchi? Sì, il meteorologo ce lo assicura, addirittura segnalando un pur prematuro pericolo che piova fin troppo. Ma andando con ordine e restando nell’ufficialità, Gallo parla di «piogge dal tardo sabato e anche domenica, localmente a carattere di rovescio o di temporale», e conferma la neve a partire da quota settecento metri in Barbagia. A quote più basse, in Sardegna è attesa pioggia mista a neve.

Il quadro generale

I modelli matematici che riguardano l’Europa «indicano», aggiunge Alessandro Gallo, «che l’Anticiclone delle Azzorre tende ad allungarsi parallelo sul centro Europa. E questa dinamica potrebbe causare un altro fenomeno: «Isolare un minimo di pressione sulla Penisola italiana durante il corso della prossima settimana, con associate precipitazioni localmente abbondanti sulla Sardegna». Il meteorologo è giustamente prudente, considerato che stiamo parlando di previsioni oltre i cinque giorni che spesso sono fallaci, ma il timore ancora tutto da verificare - e questo non ne fa una previsione - è che se questo quadro si dovesse realmente verificare, la perturbazione sarebbe bloccata sopra la Sardegna con precipitazioni che potrebbero essere fin troppo abbondanti. Insomma: invece di dissetare un’isola siccitosa, in certi punti potrebbero abbattersi nubifragi e verificarsi allagamenti. Ma qui siamo solo nel campo del possibile, e non del previsto, però una cosa è certa: nei prossimi giorni il meteo in Sardegna sarà un sorvegliato speciale.

