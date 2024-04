Anticipo d’estate: assalto al Poetto 

Sia a Marina Piccola che nelle prime fermate del Poetto la folla che ieri prendeva il sole in spiaggia era impressionante. Ma gli ombrelloni sono comparsi anche nel tratto dopo l’Ospedale Marino e nel litorale quartese. Insomma, nonostante una leggera foschia, il caldo che ieri si è raggiunto in città era quello tipicamente estivo e migliaia di persone, vista la giornata, hanno deciso di prendere la via del mare. La stessa strada che hanno fatto quelli che hanno scelto di trascorrere qualche ora nell’oasi naturalistica di Molentargius o che, al mattino, hanno deciso di recarsi al mercatino di Sant’Elia.

Una quantità di traffico eccessiva per l’imbuto che si crea nei pressi di via ponte Vittorio, tra la rotatoria dell’Amsicora e la prima di via Campioni d’Italia 1969-70.

I chioschi riaprono

Oltre ai chioschi delle prime fermate, alcuni dei quali non hanno mai chiuso nemmeno per la stagione invernale, nel litorale hanno ormai riaperto pressoché tutte le attività ricettive e per la ristorazione. «Venerdì è stato il mio primo giorno di lavoro e abbiamo sistemato tutto» sorride Erika, 18 anni, ieri al servizio ai tavoli in un baretto sulla spiaggia, «sino a giugno farò solo il sabato e la domenica, poi sino al primo ottobre lavorerò tutta la settimana. Forse è prematuro dire che la stagione è già iniziata, ma è bello vedere finalmente il Poetto pieno di gente». L'estate vera e propria non è ancora arrivata, ma ieri l’assalto al litorale cittadino non aveva nulla da invidiare a quelli che si registrano nelle tipiche domeniche agostane. «Durante la settimana lavoriamo in via Santa Margherita», racconta Maissa Diop, 31 anni, ambulante senegalese che con alcuni connazionali ieri mattina presidiava i parcheggi di Marina Piccola, «ora verremo qui perché i fine settimana saranno sempre affollati. Si vedono già anche alcuni i turisti con le auto a noleggio: vari francesi e spagnoli». Oltre a migliaia di bagnanti che hanno affollato la spiaggia in costume per prendere il sole, la bella giornata ha convinto tante famiglie a fare una passeggiata lungo il litorale. Presa d’assalto anche la pista ciclopedonale, con atleti e amatori che si sono allenati dalle prime ore del mattino sino a sera. Anche i parcheggi sono stati presi d'assalto, con posti auto esauriti per quasi tutto il giorno nello sterrato di Marina Piccola e con difficoltà a trovare un posteggio anche oltre l’area del Cavalluccio Marino. L’assalto al Poetto non è stato, comunque, privo di disagi. «I bagni pubblici di Marina Piccola sono aperti», lamenta Stefano Zanda, ieri con la famiglia a passeggio nel lungomare, «ma quelli del litorale sono ancora chiusi. Dunque se uno ha necessità deve per forza andare in quelli nei chioschi».

In tanti a Molentargius

Ma la domenica di sole, con le temperature a ridosso se non oltre i 30 gradi, ha premiato anche le mete alternative che si affacciano sul lungomare. In tanti, infatti, hanno deciso di percorrere a piedi o in bici i sentieri del parco di Molentargius, l’oasi naturalistica che attraversa le saline, oppure hanno trascorso qualche ora al mattina a Sant’Elia, nel mercato dell’usato che ogni settimana richiama un gran numero di persone. Complici il caldo e la voglia di aria aperta accumulata nelle ultime settimane di vento e tempo incerto, già dalle prime ore del mattino si sono registrati ingressi sia sul versante di via La Palma che in quello nei pressi dell’ospedale Marino. Rispolverate anche le torrette per gli appassionati di bird watching, i fotografi che – armati di binocoli e obiettivi potentissimi – hanno scrutato tra le canne della laguna per fotografare fenicotteri, aironi e altre specie acquatiche.

