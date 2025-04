«Anticipiamo gli avvisi all’inizio dell’estate» 

La proposta poggia su un obiettivo (di medio termine): abbattere il costo annuale del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene del suolo (bloccato fino alla fine del 2025 e arrivato a 54 milioni). «Perché», dice Davide Carta, consigliere del Pd, «bene la scelta di usare il contributo regionale per andare a incidere sulla parte variabile della tariffa che determina la Tari, cioè quella legata al numero dei componenti del nucleo familiare», riduzione che incide tra il 5 e l’11% in meno, «ma allungando lo sguardo dobbiamo abbattere il pef», cioè il costo annuale del servizio, spiega.Come? «Intervenendo sulla quota di smaltimento», al Tecnocasic, «ma anche cominciando a limare quegli 8 milioni che ogni anno accantoniamo nel fondo di dubbia esigibilità. Per questo», dice ancora, «si potrebbero anticipare gli avvisi Tari. Se riusciamo a mandarli prima dell’estate, l’anno prossimo quella quota che accantoniamo diminuisce». ( ma. mad. )

