Anticipi, l’Olbia e il Latte Dolce  cercano l’impresa 

Turno “spezzatino” per le squadre sarde di Serie D. La 6ª giornata di ritorno si apre oggi alle 14 al “Nespoli”, in cui l’Olbia affronterà la capolista Cassino, imbattuta dalla prima di campionato, a caccia del colpaccio per tirarsi fuori dai playout. «Ci attende se non la partita più difficile una delle più difficili: il Cassino ha perso una sola volta e ha vinto tanto, per cui ci sarà da soffrire», dice l’allenatore dei bianchi Zé Maria, che non potrà contare su Marie-Sainte (squalificato) e Biancu e Diallo (infortunati) ma avrà a disposizione l’ultimissimo acquisto, il terzino destro Luzayadio, ufficializzato ieri.

Voglia di riscatto

L’altro anticipo si giocherà alle 14.30 a Roma, dove il Latte Dolce affronterà la Cynthialbalonga col triplo obiettivo di rifarsi della sconfitta con la Sarnese, superare l’avversario in classifica a ridosso dei playoff e sfatare il tabù trasferta. «Ci chiediamo un po’ tutti cosa stia mancando: il rettangolo di gioco è quello, e non andiamo in piazze caldissime in cui il fattore campo è determinante», spiega il capitano Marco Cabeccia. «Magari è la voglia di incidere, quella personalità che ti permette di fare la giocata in più che si rivela decisiva, cose che facciamo sul nostro campo e dobbiamo riportare anche lontano dalla Sardegna».

Le gare di domani

Inaugurare la giornata domani toccherà all’Atletico Uri, di scena in casa della Sarnese a partire dalle 14 senza gli squalificati Piacente e Piga ma in grande fiducia per i cinque risultati utili consecutivi e lo spettacolare 3-3 con la vice primatista Gelbison. Fischio d’inizio alle 14.30, infine, per Terracina-Ilvamaddalena e Costa Orientale Sarda-Guidonia Montecelio. Lo scontro salvezza con la terzultima segnerà il debutto in panchina di Sandro Acciaro, chiamato a sostituire Massimiliano Fascia, subentrato ai primi di novembre a Carlo Cotroneo, per risollevare le sorti dei galluresi, precipitati all’ultimo posto in coabitazione con la Cos: Acciaro dovrà rinunciare allo squalificato Dominguez, ma potrà contare sul ritorno a casa dopo 15 anni di Izzillo. Quanto ai sarrabesi, a Tertenia contro la terza della classe servirà l’impresa. Ma dalla squadra di Sebastiano Pinna ci si può aspettare questo e altro.

