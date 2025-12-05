VaiOnline
Serie D.
06 dicembre 2025 alle 00:20

Anticipi di lusso: Olbia e Monastir cercano il colpo  

L’antipasto di lusso del campionato di Serie D sta nei tre anticipi che inaugurano oggi la 15ª giornata: alle 14.30 si giocano Latte Dolce-Montespaccato e Trastevere-Olbia, mentre alle 15 sarà la volta di Monastir-Albalonga.

Completano il quadro domani Costa Orientale Sarda-Real Monterotondo alle 14) e Atletico Lodigiani-Budoni alle 14.30.

Sfida durissima

L’appuntamento sulla carta più difficile è quello dell’Olbia con la vice capolista del girone G, ma la squadra di Giancarlo Favarin si presenta a Roma rafforzata dall’1-1 casalingo con la primatista Scafatese e rinforzata dagli innesti dell’esperto difensore Andrea Congiu e del 19enne versatile centrocampista Gianmarco Fiorletta. Peccato per la defezione di Fabrizio Buschiazzo, alle prese con un virus intestinale, e le precarie condizioni di Domenico Petrone, uscito dal campo domenica con una distorsione alla caviglia destra. Alla stessa ora a Sassari il Latte Dolce affronterà il Montespaccato vice fanalino di coda, nella consapevolezza che un successo potrebbe valere l’aggancio ai playoff.

Scontro diretto

Discorso analogo per il Monastir, che davanti al suo pubblico proverà a sfruttare lo scontro diretto con l’Albalonga, quinta in classifica. Come Latte Dolce e Monastir, anche la pari punti (20) Costa Orientale Sarda può ambire alla “top five”: in casa contro il Real Monterotondo (terzultimo) i sarrabesi vorranno peraltro riscattarsi dopo il 4-0 nel derby di Budoni. «Per quanto riguarda i risultati è sicuramente un periodo difficile, ma le prestazioni ci sono e la squadra è viva», assicura Andrea Feola. Il centrocampista gialloblù spiega: «Forse in questo momento dobbiamo pensare a essere più concreti e determinati, ci sta mancando un po’ di cattiveria».

Insidia Atletico

Chi ha imparato a non fare prigionieri è il Budoni, che nel derby col Cos ha infilato la quinta vittoria consecutiva e con 27 punti si gode il primato sardo dall’alto del quarto posto, con vista sul secondo (a +1). Occhio, tuttavia, all’Atletico Lodigiani, determinato a tirarsi fuori dalla zona playout e in ripresa grazie al successo nella sfida salvezza col Montespaccato e al pareggio sul campo della Nocerina terza forza del torneo.

