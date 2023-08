Antichi reperti restituiti dal mare 

Parti di anfore in terracotta, di probabile età romana, sono stati recuperati dalla polizia locale di Gonnesa: si trovavano all’interno di un sacco nascosto nelle dune del litorale.

«I reperti sono stati asportati illegalmente dal fondale marino e occultati nell’area dunale - si legge nella nota della polizia municipale - la mareggiata della scorsa settimana ha probabilmente riportato alla luce i reperti che evidentemente hanno fatto gola a qualcuno che pensava di potersene appropriare, agendo nelle primissime ore del mattino o durante le ore notturne, visto che i reperti erano ancora intrisi di acqua di mare». Un piano ben congegnato: le antiche testimonianze storiche, di cui il mare gonnesino è ricco, sono riemerse dai fondali a causa delle correnti e del moto ondoso delle ultime mareggiate. Una volta individuati i reperti, qualcuno ha pensato di recuperarli e nasconderli temporaneamente nelle dune, aspettando il momento propizio per portali via senza dare nell’occhio. Ma la segnalazione di un cittadino alla polizia locale ha mandato a monte il piano, consentendo agli agenti di recuperare i reperti prima che prendessero altre destinazioni. «Per scoraggiare ulteriori attività illecite a danno del grande patrimonio storico che il nostro mare ancora custodisce - si legge nel comunicato della polizia locale di Gonnesa - sono stati disposti maggiori controlli anche con personale in borghese e con l’ausilio della compagnia barracellare locale, tutti già impegnati sul nostro litorale». Il ritrovamento è stato segnalato all’autorità giudiziaria, si attende ora la decisione della Soprintendenza sul destino dei reperti.