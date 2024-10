Antichi portali, arrivano i finanziamenti 

Il Comune di Allai ha pubblicato un bando per la concessione di contributi per il restauro, recupero, completamento e nuova costruzione degli antichi portali. Il contributo coprirà il 50 per cento della spesa e non potrà superare i 5mila euro che verranno erogati in unica soluzione, dopo la presentazione del rendiconto. L’amministrazione ha a disposizione 25mila euro per soddisfare le domande che dovranno essere presentate entro il 15 novembre. «I contributi verranno concessi fino ad esaurimento del fondo, in base all’ordine di presentazione delle domande». Avranno priorità i portali compresi all’interno del centro storico, poi quelli situati all’esterno del perimetro del centro storico ma prospicienti la zona “A”. Infine i portali all’esterno del centro storico. Ulteriori informazioni e copia integrale del bando possono essere richieste all’Ufficio tecnico dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13. ( a.o. )

