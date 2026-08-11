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Jerzu.
12 agosto 2026 alle 00:39

Antichi Poderi, nella cantina vince la continuità 

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Alla cantina Antichi Poderi di Jerzu ha vinto la continuità amministrativa. Alle elezioni per il rinnovo delle cariche, che si sono tenute nei giorni scorsi, il gruppo di riferimento del presidente uscente, Marcello Usala, ha incassato il più alto numero di consensi. Usala è il candidato più votato con 102 preferenze. Del secondo gruppo, che si è presentato come alternativa all’amministrazione uscente, ha ottenuto più voti (96) Damiano Contu. Nel cda della Antichi Poderi, una realtà di 408 soci fondata nel 1950, trovano posto nove componenti. Con Usala, presidente da 15 anni, conquistano un seggio Raffaele Piroddi (99 preferenze), Massimo Corda (93), allenatore del Cannonau Jerzu, Paolo Serra (90), Roberto Congiu (88), ex sindaco, e Antonello Corda (79). Per il gruppo alternativo accedono in Consiglio, oltre a Contu, Antonio Mura (83) e Francesco Pistis (79). Nella prima seduta del cda verrà eletto il nuovo presidente. La Antichi Poderi è un’eccellenza diffusa nel territorio grazie alla staffetta millenaria che da una generazione all’altra tramanda la passione per il vino inteso come progetto di vita. La sua nascita si deve a 18 fondatori. Per Jerzu, a profonda vocazione vitivinicola, la cantina è presidio sociale e ambasciatore del territorio. (ro. se.)

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