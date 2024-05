«Antichi mestieri, tradizioni da salvare» 

Antichi mestieri protagonisti domani e sabato a Soddì con il festival “Mastros in bidda” (finanziato della Fondazione di Sardegna, dal Comune e proposto da Chentu Zenias). Lavori tanto vecchi quanto a rischio: gli artigiani fanno quel che possono per tramandarli ma la situazione non è rosea.

Le difficoltà

«Non vedo ragazze interessate a portare avanti il ricamo su tulle come professione», spiega Pinuccia Fadda. Lei l’arte di confezionare il copricapo per l’abito tradizionale da sposa a Busachi l’ha imparata dalla madre. «Tante ragazze – prosegue - lo sanno fare, ma i giovani di oggi ambiscono ad altre professioni. Per me è un hobby, ma spero che questa tradizione resista».

Giovanna Maria Aresi, anche lei di Busachi, per 20 anni ha tenuto aperto un laboratorio artigianale di ricamo, chiuso nel 2021. «Ho insegnato in diversi corsi, tante giovani si sono dimostrate interessate ma, per quanto i lavori siano molto apprezzati, non c’è quel giro di mercato che possa garantire un reddito che invogli a intraprende questa professione».

Sulla stessa linea Gianni Lotta di San Vero Milis: «Nel 2013, da un signore di Zeddiani, ho imparato a realizzare oggetti intrecciando le canne. In quel periodo ero disoccupato e quindi l’ho portato avanti come lavoro. Ora, fortunatamente, ho ripreso a fare il muratore, perché di quello non si vive. Spero però che questo mestiere non sparisca: lo sto insegnando a mio figlio quindicenne, ma al momento non sembra interessato. Ho fatto diversi corsi e alcune persone mi sono sembrate incuriosite».

Appuntamenti

«“Mastros in bidda” - spiega Leonardo Depani, presidente di Chentu Zenias - vuole promuovere la riscoperta, soprattutto dei giovani, di abilità artigianali che rischiano di scomparire per mancanza di ricambio generazionale». Abilità che verranno raccontate con laboratori e attività nel rispetto della tradizione. Si inizia domani con la presentazione, alle 18, del libro “Mastros – antichi mestieri e artigiani della tradizione dell’Alto oristanese” di Maria Stefania Sanna. Dalle 21 musica con Triosound e Matteo Scanu. Sabato le mostre apriranno alle 9, poi il seminario “Agricoltura organica e rigenerativa, principi e preparati” con Mirko Piras, quindi i laboratori. Nel pomeriggio sfilata dei gruppi folk e campane in concerto. Alle 19.30 la sagra dedicata a sas paizedas e pezza imbinada; alle 22 “Double dose”.

RIPRODUZIONE RISERVATA