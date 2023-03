Antichi mestieri senza tempo  

Indagini a parte, basta fare un giro nei quartieri storici di Cagliari per capire che forse il declino è iniziato da un pezzo. E scambiando qualche chiacchiera con i giovanotti del passato sembra persino di vederle, quelle botteghe artigianali che un tempo erano veri e propri punti di riferimento per interi rioni. «Con la scomparsa degli artigiani è venuta meno anche l’identità e la natura dei territori, basti pensare alla Marina o a Stampace, oggi sembrano altre città», dice nostalgico Franco Vacca, 72 anni.

Nostalgici e realisti

I superstiti delle professioni d’un tempo sono sempre più rari nella stradine ingarbugliate fronte porto. «Gli artigiani? E chi li trova più, ormai è tutto kebab e locali di ristorazione. Per carità, è ovvio che i tempi cambiano, ma per chi è cresciuto con le grigliate per strada e i vicini che si conoscevano tutti per nome sembra di essere proprio in un altro mondo», osserva Dario Boi, mentre sorseggia una birra sotto i portici di via Roma. Nella parte più alta della città non ci sono kebab, ma troppe serrande irrimediabilmente abbassate: testimoni silenziose degli anni d’oro di Castello, quando i laboratori artigianali di restauratori, falegnami e intarsiatori abbondavano. «Altri tempi, altra vita», sintetizza Francesco Pau dal balcone di una palazzina in via La Marmora. «E poi bisogna essere realisti, anche se ci fossero dubito che lavorerebbero come in passato, è cambiato il mondo, siamo cambiati noi e il nostro modo di fare acquisti».

L’impagliatore del Cep

Così, sembra quasi miracoloso trovare un artigiano impagliatore al Cep, periferia di Cagliari, dove Francesco Piras fa rinascere sedie di ogni tipo, dondoli, sdraio, damigiane. Nato ad Arbus, nonno Salvatore falegname ebanista lavorava a Montevecchio, il padre Giovanni era addetto alle laverie dei minerali, durante gli anni da militare viene trasferito a Genova. «Un giorno pioveva così tanto che fui costretto a rifugiarmi in una piccola bottega dove lavorava un impagliatore, mi innamorai del mestiere». Tornato in Sardegna viene assunto dall’Eni, come operaio, prima a Gela, poi alla Saras. Vent’anni dopo tratta per una buona uscita e ottiene il prepensionamento agevolato. «Bisogna rischiare nella vita, non mi pento certo di aver lasciato il posto fisso». Inizia così la sua nuova vita da artigiano del legno e impagliatore, prima in via Cimarosa, poi in via Machiavelli, in via San Domenico e infine nella sede attuale. «Aiutanti? Impossibile trovare giovani a cui insegnare il mestiere».