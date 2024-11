Antichi mestieri e giochi del passato a Sa dom’e farra 

Sa dom’e farra si apre alle tradizioni per una due giorni nel ricordo del passato. Sabato e domenica l’ex museo etnografico in via Porcu ospiterà gli artigiani che riproporranno antichi mestieri per dimostrare anche come si viveva un tempo. E ci sarà un’esposizione di giochi popolari: l’occasione per vedere come giocavano i bambini tanti anni fa, quando ancora non esistevano telefonini e giochi elettronici e si stava in strada con la corda, con il cerchio, con le pietre inventando qualsiasi gioco. L’esposizione è a cura dell’associazione Femminas che da tempo conserva e custodisce pezzi importantissimi del passato.

Ci sarà poi spazio per mostre e laboratori in Sa domu de launeddas, a cura di Assoziu Launeddas Sardinnia che spiegherà ai visitatori i segreti dello strumento. Verrà poi allestita un’esposizione di finimenti dei cavalli nella tradizione sarda a cura di Su scrignu de campidanu. Accesso libero sabato dalle 19 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. L’iniziativa rientra nella rassegna “Si ghetat custu bandu”, organizzata dalle associazioni in rete Città di Quartu, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu assieme a Nodas, Femminas e Boxis Campidanesas, e che andrà avanti fino a gennaio con una serie di appuntamenti sempre nell’antica domus di via Porcu. (g. da.)

