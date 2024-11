Antiche fontane e lavatoi, il recupero è vicino  

Le prime testimonianze storiche sul legame tra il territorio di Villagrande e l’acqua si trovano nel villaggio nuragico di S’Arcu ‘e is Forros. Sulla scorta di questa tradizione millenaria, nasce il progetto di restauro e recupero di alcuni lavatoi in disuso e delle principali fontane tra Villagrande e Villanova. L’amministrazione di Alessio Seoni ha approvato un progetto che annuncia una spesa di 89mila euro. «L’obiettivo del progetto - spiegano dalla Giunta Seoni - è quello realizzare degli interventi di riqualificazione di alcune fontane con lo scopo di restituire decoro e funzionalità a questi elementi che, storicamente, hanno rappresentato un importante punto vitale delle comunità». Così gli amministratori vogliono contribuire a migliorare il capitale territoriale, ambientale e culturale. In tempi di siccità, l’iniziativa vuole essere anche un richiamo alle buone maniere sull’uso dell’acqua: «Altro obiettivo importante - puntualizzano dal palazzo di via Roma - sarà quello di invitare i cittadini ad assumere un comportamento responsabile dell’uso dell’acqua, evitando il consumo in bottiglia, incoraggiando l’abitudine di berla delle sorgenti, così da ridurre la produzione di rifiuti plastici e la movimentazione delle materie prime». (ro. se.)

