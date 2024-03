Antica statua romana in piazza Umberto 

Piazza Umberto avrà una sua statua che sarà posizionata in modo trionfale nella sua parte centrale.

Si tratta della fedele riproduzione di Druso Minore, figlio dell’imperatore Tiberio, politico e generale romano che venne ritrovata a pochi metri dalla piazza, nella Via Eleonora d’Arborea, nel 1908. «La statua è parte di un gruppo più ampio di sculture in marmo accomunate dalla medesima provenienza sulcitana - recitano i documenti del museo di Cagliari - si tratta di frammenti appartenenti a figure maschili e femminili, resti di basi e di iscrizioni e, in particolare, due teste-ritratto da attribuirsi agli imperatori Claudio e Tiberio». Ancora oggi è considerato uno dei ritrovamenti più importanti, testimonianza diretta dell’epoca romana nella cittadina lagunare. «Siamo felici di poter arricchire ulteriormente questa bellissima piazza con la riproduzione di Druso minore, accanto alla quale verranno create porzioni di verde», ha detto il sindaco Ignazio Locci che ha precisato come «la grande riqualificazione di piazza Umberto, con il suo granito sardo, con il sistema delle tre piazze, è ormai alle battute finali». La statua di Druso è alta circa 2 metri, mentre il peso approssimativo si aggira intorno ai 350 chilogrammi. Il personaggio rappresentato indossa una corta tunica militare e una corazza. La notizia, apprezzata da molti e, come succede in questi casi, contestata da altri che vedrebbero bene il posizionamento di altre statue dedicate a antiochensi illustri, se non addirittura al patrono è di dominio pubblico. Qualcuno comincia, in maniera affettuosa, a chiamare la statua “Drusitteddu”.

