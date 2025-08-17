VaiOnline
Tribunale.
18 agosto 2025 alle 00:17

Antica baionetta, assolto un 43enne 

Per anni era stato convinto fosse un coltello arrugginito, appartenuto al nonno, ricevuto poi in eredità alla morte del padre. In realtà, quella che un commerciante cagliaritano deteneva in casa era una baionetta della Prima Guerra Mondiale, classificata come «arma da guerra» illegalmente detenuta, tanto che dopo la denuncia aveva ricevuto un decreto penale di condanna. Alla fine, il titolare di un locale pubblico di 43enne è stato assolto dopo aver impugnato il decreto: per il giudice è un «fatto di lieve entità». Un sospiro di sollievo, visto che – in caso di condanna – rischiava anche di avere ripercussioni sulla per l’esercizio pubblico.

A mettere nei guai il commerciante era stata la denuncia dei carabinieri, seguita al sequestro della lama durante un’ispezione. I militari l’avevano vista nel locale, riconoscendo subito che non si trattava di un vecchio coltello. Ora l’assoluzione.

