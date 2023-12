Antibracconaggio: sequestri e denunce 

Accusato di detenzione illecita di esemplari di avifauna selvatica protetta è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Cites: si tratta di un 60enne cagliaritano, proprietario di una casa nelle campagne di Quartucciu. Gli esemplari ritrovati dai militari – in particolare cardellini, lucherini, verzellini e verdoni – sono risultati, al momento dell’accertamento, privi del previsto anello inamovibile identificativo che ne attestasse la legittima provenienza. I carabinieri forestali hanno così proceduto al sequestro penale degli esemplari.

L’indagine

L’attività è stata avviata dopo alcune segnalazioni. Le indicazioni riferivano della presenza di alcuni uccelli in una abitazione nelle campagne di Quartucciu. Dopo una serie di verifiche, i militari hanno effettuato una perquisizione trovando i dieci uccellini. Secondo le accuse, l’uomo li teneva in casa senza averne l’autorizzazione. Non aveva alcuna documentazione e gli esemplari erano senza l’anello che li identifica. Da qui il sequestro e la denuncia.

I controlli

È uno dei risultati delle operazioni scattate nelle campagne sotto il coordinamento del capitano Michele Ravaglioli, comandante del Nucleo carabinieri Cites. E sempre nell'ambito delle iniziative mirate alla prevenzione e alla repressione del fenomeno del bracconaggio e alla tutela della biodiversità, è stata avviata nelle scorse settimane una campagna di controlli nelle aree montane e rurali del sud dell’Isola. Tutte aree dove il bracconaggio sarebbe particolarmente attivo. Punti chiamati “Black Spot”, individuati, come spiegano gli stessi inquirenti, dal Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici. Gli interventi sono stati diversi, in collaborazione anche con la sezione operativa antibracconaggio di Roma. Le forze in campo hanno setacciato senza sosta il territorio sulle tracce dei bracconieri e concentrando l'attenzione sulle aree già segnalate dai volontari Lipu e Wwf. In un’altra area, nel comune di Quartu, all'interno del parco regionale del Molentargius, unitamente al personale volontario della Lipu, i militari hanno recuperato due grosse trappole a rete utilizzate dai bracconieri per la cattura di storni. L'area è stata bonificata e le trappole poste sotto sequestro anche con la collaborazione di volontari.

