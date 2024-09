Dalle spiagge di Alghero al set di “Vip4Padel”. Sono state vacanze brevi ma intense per Anthony Peth, conduttore televisivo originario di Uri, classe 1985. già tornato al lavoro con la nuova stagione del programma sportivo, un vero e proprio campionato, record di ascolti per la rete Sportitalia. E proprio il conduttore sarà oggi alle 14.30, in diretta su Radiolina, l’ospite di Francesca Figus (foto) a “Unione Cult”, a cui racconterà la sua lunga carriera.

RIPRODUZIONE RISERVATA