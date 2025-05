Anteprima IsReal Il regista Fabian Volti e le storie di “Abele” 

Un viaggio cinematografico nelle geografie tra la Sardegna e la Palestina, sulle tracce di un immaginario Abele, incarnazione del pastore e dell'archetipo del conflitto, in una società assediata da guerre. Dal Mediterraneo al Medio Oriente, comunità di beduini e pastori sardi vivono seguendo il corso degli astri e delle stagioni. Le loro storie, geograficamente distanti, si intrecciano in un racconto corale fra osservazione e creazione nel documentario “Abele”, del cineasta sassarese Fabian Volti, scritto con Stefania Muresu e prodotto da Roda Film con Caucaso, Regione, Film Commission, Fondazione di Sardegna e Mic.

Il film sarà presentato in anteprima domani alle 21, nell'auditorium Lilliu a Nuoro, per la IX edizione di IsReal, il Festival di cinema del reale organizzato dall'Isre e diretto da Alessandro Stellino. Con una voce fuori campo in arabo e in sardo (quest’ultima, del poeta Alberto Masala), “Abele” racconta quattro storie. A Porto Tramatzu Severino pascola i suoi animali vicino al poligono militare di Capo Teulada; sul Supramonte, Billia, custodisce il suo kuile nel territorio di Dorgali; infine, a pochi chilometri da Sassari, Mario vive con il suo gregge. La quarta storia è di una famiglia di pastori beduini nel Deserto di Giuda. «La Palestina, come la Sardegna, è una terra in cui nasce il pastoralismo. Lavorando al film, mi è sembrato urgente visitarla», dice il regista.

