«Antenne telefoniche, senza regole adesso è il caos» 

«Troppo caos per quanto riguarda il posizionamento delle antenne per la telefonia mobile sul nostro territorio, si metta ordine e lo si faccia approvando il Puc». A chiederlo è il gruppo di minoranza Officina Murera guidato da Valerio Boi: «In tutti questi anni ne sarebbero state posizionate circa quaranta - mette in evidenza Boi – tutte in proprietà private e spesso disposte in località improprie a beneficio, appunto, dei privati e a discapito del resto della comunità che ne subisce l’impatto visivo».

I consiglieri di minoranza richiamano un punto che dovrà essere discusso in un prossimo Consiglio comunale, e cioè un parere su una ulteriore antenna da posizionare a Torre Salinas: «Anche in questo caso – aggiunge Boi – si tratta di una antenna su un terreno privato dove non è necessario il parere del Consiglio. Si può incidere sulla installazione delle antenne solo con dei regolamenti che ne stabiliscano l’ubicazione precisa per località in funzione dell’impatto che andranno a creare».

Secondo Boi, «lo strumento capace di regolamentare l’ubicazione delle antenne e la modalità del loro posizionamento è il Puc e dunque questo è un ulteriore motivo per portare avanti la pianificazione urbanistica comunale».

L’invito, insomma è quello di procedere nel più breve tempo possibile all’approvazione del Puc «altrimenti - conclude l’esponente di Officina Murera - anche un parere consiliare per il posizionamento di un’antenna rischia di essere inutile». (g. a.)

