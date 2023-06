Antenne telefoniche puntate su Soddu 

«Sono interdetto da certe parole, accuse lesive della mia reputazione. Se avete questa idea andate al quinto piano del palazzo di giustizia (in Procura ndr ) e denunciatelo». È mezzogiorno, quando in Consi glio comunale si consuma lo scontro. Andrea Soddu, è richiamato nell’Aula, da dove si era appena allontanato, mentre si discuteva il regolamento sulle antenne. Risponde a muso duro alle accuse di incompatibilità mossegli in aula perché la società che ha redatto il piano, la Leganet, è controllata dell'Ali Italia, associazione autonomie locali italiane di cui Soddu è presidente regionale. «Incompatibilità» urla l’opposizione che chiede verifiche. Soddu è iracondo per un attacco che reputa personale («illazioni diffamatorie») e non nella sostanza. E sfida: «denunciatemi». Dopo diversi chiarimenti, lo scontro si affievolisce. La maggioranza con il voto di Viviana Brau approva il regolamento che mette ordine alla giungla dei ripetotori radiotelefonici e le tiene alla larga, 75 metri, da asili e scuole. L’opposizione non vota.

Lo scontro

A far scoppiare il caso è Angelo Arcadu (Fi) che esprime perplessità: «Tramite segnalazione di un cittadino ho fatto un’analisi sulla società Leganet, a cui è stato disposto un affidamento diretto da 48 mila euro, è una partecipata della Ali Italia. Tutto legittimo. Unica perplessità che mi hanno fatto notare i cittadini, è che la Leganet partecipata di Ali, si ritrova ad avere un problema di eventuale conflitto di interessi. Il presidente di Ali Sardegna è il sindaco di Nuoro Andrea Soddu. Volevo chiedere se è vero». La notizia fa scoppiare la bagarre. Francesco Guccini chiede chiarimenti al dirigente e segretario, e il ritiro regolamento.

Il dirigente istruttore, Mauro Scanu, in videoconferenza spiega: «Non so di cosa mi sta parlando, ho cercato gli esperti e visto che avevano fatto un gran bel lavoro ad Arzachena». Il segretario Arena fonrisce un ulteriore chiarimento: «La delibera dà atto delle verifiche e della mancanza di conflitti di interesse».

«Attacchi pretestuosi»

Dalla maggioranza Giovanna Obinu attacca il presidente del consiglio Sebastian Cocco «per avere sciolto le commissioni» e prova a spazzar via la questione incompatibilità: «È solo lana caprina, legittima da sollevare ma si confonde il piano politico con l’incompatibilità prevista allorquando è il funzionario che firma per l’ente appaltante a favore di società partecipata». L'assessora Valeria Romagna chiede prudenza («sgombero qualsiasi dubbio sulla correttezza della procedura») e Arcadu puntualizza: «Chiedevo spiegazioni tecniche, non ho alcun dubbio sull’etica del sindaco». In precedenza il Consiglio, aperto nel ricordo di Franco Mulas, aveva discusso lo spostamento delle opere di Sciola da piazza Salvatore Satta e la situazione del canile Croce Blu. Votato anche il sì al piano industriale della società in house per la raccolta dei rifiuti È-Comune, con un passaggio da 62 a 84 addetti.

