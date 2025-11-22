VaiOnline
Antenne e sosta selvaggia ad Alghero sud 

Proliferazione incontrollata di antenne telefoniche e marciapiedi trasformati in parcheggi abusivi anche nei mesi invernali: sono queste le due urgenze che agitano il quartiere Alghero Sud e che sono state poste con forza sul tavolo del sindaco Raimondo Cacciotto. Nei locali di Piazza Porta Terra, il primo cittadino nei giorni scorso ha incontrato il presidente del comitato di quartiere, Fabio Bruno, e una delegazione di residenti, in un confronto definito "sereno e costruttivo". Bruno ha illustrato le preoccupazioni della comunità, a partire dall’aumento delle antenne telefoniche, fenomeno che crea allarme e malumori tra gli abitanti. Altrettanto sentita la questione della sosta selvaggia: auto parcheggiate sui marciapiedi, ostacoli per pedoni e carrozzine, un problema che non conosce stagioni.

Cacciotto ha ascoltato e promesso approfondimenti tecnici, mentre il comitato ha segnalato altre criticità che saranno oggetto di un ulteriore incontro, fissato per il 17 dicembre. Tra queste, il degrado del campo da basket “Il Pallone”, in via Enrico Berlinguer, impianto sportivo in disuso pieno di rifiuti ovunque, con spogliatoi distrutti, pali e rete metallica da ripristinare. Una situazione definita indegna dai residenti, che chiedono un intervento urgente per evitare che l’area resti una discarica a cielo aperto.

