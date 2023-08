Antenna per la telefonia, raccolta di firme per dire no 

Raccolta di firme a Gergei contro l'installazione di un’antenna di una stazione radio di telefonia mobile vicino alle abitazioni e a pochi passi dal centro storico. Gli operai sono già al lavoro e stanno costruendo in un terreno privato vicino a via Europa una platea di cemento che farà da base all’antenna. Quest’ultima si svilupperà in altezza per circa 30 metri. Sindaco, Giunta e Consiglio comunale non sono stati coinvolti per i pareri o per le autorizzazioni: un passaggio che sarebbe stato obbligatorio se l'antenna fosse stata costruita in un luogo pubblico.

«L’amministrazione comunale che rappresento – dichiara il sindaco Rossano Zedda – non è d'accordo con l'invasione selvaggia delle multinazionali che speculano nei nostri territori senza coinvolgere la parte politica locale, organo delegato dai cittadini per tutelare gli interessi comuni».

In paese si è al lavoro da giorni per trovare le argomentazioni più concrete e serie contro l’installazione dell’antenna. «Sarà cura dell'amministrazione comunale – aggiunge il sindaco – seguire tutte le strade a tutela degli interessi generali sempre a fianco dei cittadini che ci danno fiducia giorno dopo giorno».

L’azienda che sta realizzando l’impianto è in possesso di tutti i pareri tecnici rilasciati dallo sportello unico per le attività produttive, quindi ha i permessi per poter proseguire l'iter. «Partecipando alla raccolta firme – conclude Zedda – ognuno può manifestare la propria opposizione per poi proclamarla in Consiglio comunale». (s. g.)

