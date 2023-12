Antenna, il canone è corretto 

La vicenda si conclude con un accordo bonario extragiudiziario che mette fine alla causa civile che dal 2021 ha visto contrapporsi il Comune di Serrenti e la società di telefonia mobile della Vodafone. Oggetto della controversia: il canone di affitto per nove anni di un terreno pubblico che l’amministrazione municipale aveva concesso nel 2009 per l’installazione di un’antenna al prezzo di 17.500 euro annui. La Vodafone aveva smesso di pagare il canone nel 2013, adesso verserà per intero la somma di 148.994,22 euro compresi interessi e spese legali). In cambio dell'acccordo bonario il Comune ha concesso una dilazione del pagamento.

Il caso

La firma del contratto di locazione risale al 2009: la Vodafone ha pagato regolarmente al Comune di Serrenti sino al 2013, poi più nulla. Anzi, i legali della società di telefonia hanno contestato alcuni punti del contratto di affitto dello spazio pubblico concesso dal Comune per i ripetitori: «Sono da ritenere nulle le clausole del contratto di affitto che impongono per i nostri impianti oneri diversi da Tosap e Cosap».

Il Comune

Per tutta risposta l’amministrazione comunale di Serrenti si è rivolta all’avvocato cagliaritano Giovanni Dore che ha chiesto al Tribunale di Cagliari un’ingiunzione di pagamento per la Vodafone per circa 120 mila euro, cioè dei canoni di affitto non versati dal 2014 al 2019. Richiesta dell’avvocato Dore accolta dal giudice e trasmessa alla Vodafone il 18 giugno del 2021.

Eppure i soldi non erano mai arrivati nelle casse del Municipio. La Vodafone, attraverso gli avvocati Veronica Vitagliano ed Elena Mele, si era opposta al decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari.

L'accordo

Il 23 giugno scorso il giudice ha formulato in udienza una proposta di conciliazione tra il Comune di Serrenti e la società di telefonia ratificata due giorni fa: il canone è dovuto, ma dal Municipio si è concessa una dilazione per il pagamento della somma. La cifra verrà versata in tre rate di 49.664,74 l’una, da onorare entro il 30 novembre scorso, il 15 dicembre 2025 (cioè entro domani) e il 15 gennaio 2024. (p. c.)

