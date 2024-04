Antenna da 30 metri a Fertilia, associazioni in rivolta 

Una antenna per la telefonia mobile, alta quasi 30 metri, paragonabile a un palazzo di nove piani, potrebbe essere installata a Fertilia, tra via Lussino e il lungomare Rovigno. Prenderebbe il posto di quella esistente, ma le associazioni che operano nella borgata hanno già posto dei paletti, anticipando la volontà di promuovere una petizione popolare. In una lettera aperta indirizzata al sindaco Mario Conoci e all’assessore Emiliano Piras, il presidente del Comitato di Quartiere Fertilia-Arenosu, Luca Rondoni, Anna Sigurani per il Centro commerciale naturale Città di Fondazione, Marco Cossu per l’Egis, Raffaele Buo per il Comitato Festeggiamenti San Marco, l’associazione Egea con Mauro Manca e Anvgd Sassari-Fertilia di Giancarlo Rosa, giudicano inaccettabile l’ubicazione ipotizzata, «figlia di una palese mancanza di attenzione e di rispetto per la comunità di Fertilia, sprezzante del contesto abitativo, architettonico-paesaggistico della borgata e in pieno contrasto alle future opere di valorizzazione ambientale già in programma». Il punto in cui vorrebbero insediare il nuovo traliccio è al margine della zona di tutela del “centro di prima formazione” (equivalente al centro storico di Alghero). «Chiediamo che l’Amministrazione si opponga e ci coinvolga, quali parti interessate, nell'individuazione di una nuova proposta, funzionale e condivisa». (c.fi.)

