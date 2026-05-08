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09 maggio 2026 alle 00:50

Antenna 5G installata tra le proteste 

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Alla fine l’antenna è stata installata, ma tra le proteste di un gruppo di cittadini. L’impianto telefonico 5G è stato sistemato dagli operai per contro della società In Wind dopo una lunga polemica sfociata in scontri politici in consiglio comunale e manifestazioni di protesta nelle strade del paese.

Ieri mattina l’impianto è stato installato, ma un gruppo di cittadini ha manifestato il proprio dissenso con cartelli e manifesti. I passato i lavori erano stato bloccati per motivi di ordine pubblico. Anche ieri nell’area interessata da cantiere c’erano i carabinieri, ma non sono stati registrati momenti di tensione.

La protesta però non si ferma. Gli attivisti si sono rivolti a un avvocato e nei prossimi giorni sono in programma nuove iniziative per chiedere all’amministrazione comunale di far rimuovere l’antenna e farla sistemare in un’altra zona del paese.

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