Antenna 5G, incontro con i residenti 

Ieri in Municipio incontro tra il sindaco Andrea Soddu e l’assessora all’Ambiente Valeria Romagna e una delegazione di residenti di Preda Istrada che chiedono chiarimenti sull’installazione di un’antenna con tecnologia 5G nel quartiere dove ne sono già presenti due. Nel 2022 - hanno spiegato gli amministratori - il Comune si è dotato di un regolamento sull’installazione degli impianti ricetrasmittenti, ma a comandare sono norme nazionali e direttive europee. L’amministrazione ha avviato un dialogo con l’azienda di telefonia a cui sono stati chiesti approfondimenti. Qualora tutto risulti nella norma, l’amministrazione non può impedire l’esecuzione dei lavori.

«In base al regolamento - ha detto Soddu - il Comune può intervenire nel caso in cui il raggio d’azione dell’antenna investa un luogo considerato sensibile dal punto di vista dell’esposizione alle onde elettromagnetiche, come le scuole dell’infanzia. O, qualora sia prevista l’installazione in un terreno privato, per indicare un luogo pubblico, in modo che il canone venga destinato alla comunità, come forma di ristoro». «L’amministrazione vigilerà sulla correttezza della pratica. Gli uffici comunali hanno già chiesto integrazioni documentali alla società. Agli esiti, eventualmente, proporremo un sito alternativo», ha detto Romagna.

