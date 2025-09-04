Antenna 5G, il cantiere non riparte 

Ieri si sono dati appuntamento all’alba. Gli attivisti del comitato contro l’installazione dell’antenna telefonica 5G a Guasila si sono presentati alle 7, prima dell’arrivo degli operai che avrebbero dovuto proseguire i lavori interrotti due mesi fa da un’ordinanza della sindaca di Guasila Paola Casula «per motivi di ordine pubblico». Armati di striscioni e megafoni hanno di fatto impedito alla InWind di riprendere i lavori nel centro del paese. E più tardi è arrivata un’altra ordinanza della prima cittadina che di fatto proroga quella precedente: per altri due mesi il cantiere resterà chiuso. In attesa di sviluppi.

Il “no”

«Stiamo valutando – spiega la sindaca – diverse strade, perché ci siamo convinti che quell’antenna non deve sorgere contro il volere della popolazione e per di più all’ingresso di Guasila. Contiamo di riprendere la trattativa con la InWind per spostare eventualmente l’impianto nella zona industriale e stiamo cercando di capire, attraverso l’ufficio tecnico, se si possa impugnare il provvedimento del Suape dell’Unione dei Comuni che ha autorizzato l’installazione dell’antenna telefonica».

La critica

Da un anno a Guasila di parla di quest’argomento per strada, nei circoli e in Consiglio comunale. «Siamo sempre stati contrari a questo progetto», dice Giantonio Orrù della minoranza, «mentre la maggioranza non ha brillato per trasparenza. Chiederemo un accesso agli atti per capire come questo progetto sia stato approvato».

Il dibattito

«Ne abbiamo parlato per due volte in Consiglio comunale», ribatte, la sindaca Casula, «e nell’ultimo incontro pubblico ci siamo convinti della necessità di non concedere alla InWind spazi comunali. Siamo stati spiazzati dall’accordo tra la società telefonica e un privato, adesso stiamo battendo altre strade: sicuramente a Guasila su questo argomento si è creato un problema di ordine pubblico, occorre trovare una soluzione».

Chiude Orrù: «Anche un consigliere di maggioranza ha ammesso che qualcosa nella gestione dei preliminari all’approvazione è andato decisamente storto. Quel che ci preoccupa è la mancanza di studi certi che garantiscano l’innocuità delle onde emesse nei confronti degli esseri viventi e dell’ambiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA