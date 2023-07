Antemurale di Ponente: via ai lavori da settembre 

A settembre si annunciano i lavori del prolungamento dell’Antemurale di Ponente, l’opera strategica da 36,2 milioni di euro. L’Autorità di sistema portuale ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente la proroga al 28 aprile 2028, del termine di validità quinquennale della Via. Questo consentirà di avviare i lavori e i monitoraggi per i prossimi cinque anni. Mancano ancora alcuni interventi tra cui il piano di cantierizzazione per il recupero dei materiali di demolizione degli Alti Fondali. «Possiamo finalmente riprendere speditamente con le procedure per l’apertura del cantiere che entrerà nel vivo nel mese di settembre», spiega Massimo Deiana, presidente della Port Authority. (m.p.)

