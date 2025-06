Antemurale, con le opere la tutela ambientale 

Dissuasori antistrascico e dispositivi per il ripopolamento della fauna ittica nelle acque del Parco dell’Asinara. Entra nel vivo la fase di realizzazione dell’Antemurale di Ponente, la diga finanziata dall’Autorità di sistema portuale, con circa 40 milioni di euro, diretta a proteggere il porto dai movimenti ondosi e facilitare le manovre delle navi. Sabato scorso, il pontone “Luca” della società Sales ha ormeggiato alla banchina Alti Fondali per iniziare l’attività di posizionamento dei dispositivi antistrascico e di venti moduli in cemento nell’area marina dell’Asinara, dove nel 2023 sono state reimpiantate 140 mila talee di posidonia. Altri 75 moduli serviranno ad ampliare l’habitat marino. Inoltre fino al 30 di giugno prossimo è in corso l’opera di bonifica bellica, su un’area di 30 mila metri quadri del porto commerciale, preparatoria allo spianamento dei fondali per l’imbasamento dei cassoni, posa che inizierà dopo la rimozione della statua della Madonna e del fortino militare. «Siamo finalmente giunti all’ultima fase di adempimento alle 22 prescrizioni ministeriali – spiega Massimo Deiana, presidente della Port Authority–, un iter lungo 7 anni, ma entro fine giugno si passerà alla fase di lavorazione più pesante del cantiere con il via libera degli enti preposti».

