Anteas, l’associazione femminile apre agli uomini  

Anteas Quartu, l’associazione di volontariato composta all’inizio solo di donne ma che poi si è allargata anche agli uomini, ha una nuova presidente. Si chiama Doriana Loddo che avrà come suoi vice Angelo Citti e Luciana Lecca. Il direttivo è già all’opera per avviare un programma sempre al fianco di chi ne ha più bisogno.

«Si continua ad andare avanti, perché tanti altri progetti ci aspettano in questo viaggio iniziato nel 2020», ha detto la neo eletta presidente, «il nostro treno è sempre in movimento e in qualche fermata c’è chi è sceso, ma anche chi è salito per arricchire la nostra famiglia. Il nostro ringraziamento va al nostro presidente regionale Paolo Cuscusa, che in questo momento di cambiamento, ci ha supportato e accompagnato fino alle elezioni. A chi ha sempre creduto in Anteas, a chi ci segue e a chi ci supporta va il nostro grazie».

E Anteas sta già scaldando i motori per le prossime iniziative. L’appuntamento più vicino è quello del 5 gennaio, con una gara di pesca riservata ai ragazzi diversamente abili e a tutti gli altri di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Gli sarà data la possibilità di imparare l’uso delle varie attrezzature , grazie a un corso di tre lezioni gratuite guidate dall’istruttore federale Gigi Pischedda e dai suoi collaboratori. Per informazioni e iscrizioni si possono chiamare i numeri 3517088414 e 3471050576.

