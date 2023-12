Anteas, dimissioni della presidente 

La presidente dell’associazione Anteas di Sanluri, Cecilia Urpi, 75 anni, ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica che ricopriva ormai da ben dieci anni. La scadenza del mandato sarebbe stata nel 2025.

«È stata – dice Urpi – una scelta sofferta ma inderogabile. Da tempo ormai facevo fatica a conciliare la salute con un impegno gravoso come quello di coordinare un gruppo di volontari che conta 103 iscritti. È con tristezza che, in questi giorni, sto girando per le case delle persone sole, anziani e ammalati per un piccolo dono di Natale. La tradizionale consegna col calesse non è stata possibile».

Ricorda che una delle iniziative che richiede molto tempo è quella dell’accordo con la Asl 6, una forma di portierato nel Poliambulatorio di via Bologna: «Ogni giorno, l’accoglienza e la guida degli utenti nei diversi servizi offerti dal centro, ci sarà ancora, nonostante il numero dei volontari disponibili si sia dimezzato, da 24 a 12. Invito i giovani a farsi avanti, c’è bisogno di forza nuova. Ringrazio tutti coloro che in questo decennio ci hanno sostenuto, dalle amministrazioni comunali alla comunità intera. Per non dimenticare tutto questo abbiamo immortalato il percorso in un calendario che stiamo distribuendo».

