Antas, venticinque anni di storie tra vicoli e piazze del paese museo  

«Venticinque anni di storie, ma anche di festival, di cultura, arte e soprattutto di San Sperate». Antas Teatro spegne le candeline sulla torta, l’associazione nata nel 1998, che negli anni ha organizzato e collaborato a tanti progetti. Cuncambias, Schegge di Utopia, il Premio Anselmo Spiga e Paschixedda sparadesa: queste sono solo alcune delle idee partorite nell’ultimo quarto di secolo.

Il gruppo

E i protagonisti si raccontano: «In 25 anni siamo cambiati noi, ma anche il paese», racconta Giulio Landis. «Volevamo creare una sorta di avamposto culturale, un fortino che potesse essere riconosciuto e su cui la comunità potesse investire. Possiamo dire di esserci riusciti». Un’idea, la loro, che si è saputa posizionare in una costellazione artistica e sociale vasta. «Abbiamo tanti compagni di avventure a San Sperate. Ci piace collaborare e continueremo a farlo». In 25 anni cambiano tante cose, tra cui la comunità, ma anche i gusti e le mode. Come è cambiata Antas e come cambierà ancora. «Cambiamento è una parola che nasconde un inganno», spiega Francesco Medda, in arte Arrogalla, «credo di poter dire che siamo rimasti fedeli a quella che era la nostra missione iniziale. Cercare il bello della comunità e del territorio. Abbiamo creato dei contenitori, festival e rassegne in questo caso, che possono apparire disordinati e caotici. Questo perché il bello non ha regole, l’arte muta. La nostra missione no».

Il luogo

San Sperate dunque non è solo un contorno,il luogo di uno spettacolo, ma in qualche modo è sempre protagonista. «Per questo qualche volta ci arrabbiamo», ride Giulio Landis, «spesso siamo stati critici con ‘amministrazione, un po’ con tutte, perché dobbiamo collaborare. Se alziamo la voce cerchiamo di essere propositivi, pungenti di sicuro, ma vogliamo spronarli». Interviene anche Raimonda Mercurio: «Il territorio è gli artisti che ne fanno parte sono importanti. Specie i giovani, su cui amiamo investire e continueremo a farlo. Devono avere un buon motivo per restare nel territorio e non fuggire. Per farlo, amministrazioni e realtà come la nostra, devono collaborare. Non possiamo fare da soli, non sempre. Il sogno? Vedere un bel teatro comunale nel nostro paese. Magari questa amministrazione ci farà questa sorpresa, noi ci speriamo».