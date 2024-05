Ansia post partum, attivo un nuovo servizio 

La depressione post partum è un problema di salute mentale che coinvolge tra il 10 e il 15 per cento delle neo mamme. Per aiutare le donne che, con la nascita del proprio bambino, attraversano un periodo di difficoltà, l’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari ha attivato l’ambulatorio di “Psicopatologia in gravidanza e nel puerperio”, gestito dal reparto di psichiatria in collaborazione con il reparto di ginecologia e ostetricia del Policlinico Duilio Casula di Monserrato.

Il progetto prevede la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici rivolti alle donne che manifestano depressione e ansia sia durante la gravidanza sia nel post-partum, ma anche in seguito a un'interruzione di gravidanza.

«I sintomi che possono caratterizzare la depressione post partum», spiega Federica Pinna, direttrice di pschiatria, «comprendono sentimenti di tristezza persistente, vissuti di inutilità e di colpa, scarsa concentrazione, irritabilità, perdita di piacere nello svolgere le attività, scarso legame con il bambino, sintomi fisici, insonnia, ipersonnia, pensieri ricorrenti di morte o suicidio».

La depressione post partum non va però confusa con la Baby Blues, una sindrome di breve durata - circa due settimane - caratterizzata da tristezza, umore labile, facilità al pianto, ansia, irritabilità e insonnia. «La Baby Blues coinvolge fino all’80 per cento delle neo-mamme entro pochi giorni dal parto, ma si risolve spontaneamente e non necessita di un intervento terapeutico strutturato», precisa la professoressa Pinna.

RIPRODUZIONE RISERVATA