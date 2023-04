Ansia per Berlusconi in terapia intensiva: stress cardiovascolare 

Milano. «È stabile, è una roccia. Silvio ce la farà anche stavolta». Paolo Berlusconi, lasciando il San Raffaele, ostenta ottimismo dopo una lunga giornata segnata dall'ansia per la vita di Silvio Berlusconi. La notizia del suo ricovero in terapia intensiva arriva a mezzogiorno e si capisce che stavolta non si tratta di controlli di routine. In serata si viene a sapere che è stazionario, ma è grave: scarsa ossigenazione nel sangue, ma non è intubato.

«Decisiva la notte»

L'ex premier è vigile, sarà importante seguire l'evoluzione durante la notte. La carenza di ossigeno ha messo sotto stress i sistemi cardiovascolare e respiratorio, a rischio di infezioni compresa la polmonite, che potrebbe complicare il quadro. Ma resta una situazione stabile che non mette in queste ore l'ex premier in pericolo di vita. Il presidente di Forza Italia, 87 anni il prossimo settembre, arriva al San Raffaele accompagnato da Marta Fascina in «affanno respiratorio». È subito trasferito in terapia intensiva per «problemi cardiovascolari». L'ennesimo ricovero dopo che era stato dimesso il 30 marzo. Nessun bollettino medico ufficiale per tutto il giorno. Ma da Forza Italia si viene a sapere che è «vigile».

I familiari

Poco dopo, in questa continua altalena tra notizie rassicuranti e altre molto meno, al San Raffaele arrivano i figli e il fratello Paolo. Un dettaglio che per qualche minuto, nei palazzi romani, fa pensare al peggio. Circolano rumors sul fatto che sia molto grave. Da Bruxelles il coordinatore nazionale azzurro, Antonio Tajani, due ore dopo il ricovero, offre qualche minimo motivo di ottimismo: «Parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente», dichiara dopo la ministeriale Esteri alla Nato.