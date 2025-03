Ansia in difesa aspettando Mina  e gli infortunati 

Niente Monza di sicuro, probabilmente Obert salterà anche la gara successiva contro l’Empoli. Brutta tegola per il Cagliari, che ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione dopo due giorni di riposo. Gli esami ai quali si è sottoposto lo slovacco (costretto a lasciare il ritiro della propria Nazionale per un risentimento muscolare alla coscia sinistra) hanno evidenziato una distrazione di basso grado del muscolo sartorio. Lo stop nel cuore della difesa rossoblù proprio nella settimana in cui manca Mina, impegnato con la Colombia e atteso nell’Isola venerdì, a meno di quarantott’ore dalla partita, e chissà se saranno sufficienti per assorbire la stanchezza e il cambio di fuso orario. Tra l’altro, resta in dubbio Zappa, per quanto punti a recuperare per la sfida contro la squadra della sua città. In ogni caso, non sarebbe al top della condizione. Se non è un’emergenza, poco ci manca, insomma. Con la coppia che non ti aspetti Luperto-Palomino in prima linea in questo momento. Il paradosso del centrale argentino, il meno impiegato là dietro nel corso della stagione e a un passo dall’addio solo poche settimane fa. Oggi è indispensabile.

Mina vagante

Ieri Obert ha svolto giusto delle terapie e così farà, presumibilmente, per tutta la settimana. La situazione verrà, in ogni caso, monitorata giorno per giorno dallo staff medico per capire poi la reazione del muscolo quando il difensore proverà a forzare, prima da solo poi insieme al gruppo. Anche per questo, al momento non è stata definita una prognosi. Certo l’infortunio arriva in una settimana particolare, almeno dal punto di vista della gestione, per il reparto arretrato, già privo di Mina che si sta giocando con la Colombia le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Anche se è rimasto in panchina dall’inizio alla fine nella gara (persa) con il Brasile e difficilmente giocherà nella notte contro il Paraguay. È più lo sbattimento, tra voli internazionali e fuso orario, per quanto sia abituato ai trasferimenti lunghi e continui e sia sempre pronto a stringere i denti. Il suo ritorno è previsto per venerdì, nella peggiore delle ipotesi sarà in campo ad Asseminello sabato per la rifinitura. Poi si vedrà.

Sulla via del recupero

Ancora un giorno di transizione per Zappa, Luvumbo e Coman, assenti all’Olimpico ma sulla via del recupero. Per loro la sosta è stata provvidenziale, ha permesso di gestire senza forzare i rispettivi infortuni. Una gestione quasi chirurgica che dovrebbe sbocciare ora nel rientro in squadra. Ancora ieri si sono limitati a un lavoro personalizzato, ma i tempi sembrano ormai maturi e - chi prima e chi dopo - potrebbero passare allo step successivo da un giorno all’altro. Rientrato alla base, intanto, il portiere Sherri, impegnato a sua volta con la nazionale albanese. All’appello, dunque, mancano solo Iliev (Under 21 bulgara) e, soprattutto, Mina. Al “Crai Sport Center” lo aspettano tutti a braccia aperte.

