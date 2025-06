Ansia e paura degli attacchi 

Quale impatto psicologico?

Un epilettologo americano disse che il soggetto con epilessia soffre più che per la malattia in sé, per quello che comporta a livello psicosociale. L’impossibilità di prevedere gli attacchi può portare ansia e paura costanti: la paura che possa verificarsi una crisi in qualsiasi momento può limitare la qualità di vita e condurre all’isolamento. A questo aspetto si associano le reazioni negative di chi osserva le crisi e l’esclusione sociale, da cui può derivarne una bassa autostima, la sensazione di essere “diversi” con una conseguente sintomatologia depressiva. In alcune forme di epilessia si possono verificare disturbi cognitivi legati alla malattia o ai trattamenti, rendendo la quotidianità più complessa.