Anpi, tesseramento e iniziative culturali 

Al via la campagna di tesseramento all’Anpi “Pina Brizzi”. Oggi, sabato 18 novembre e l’8 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 al parco Sergio Atzeni verrà allestito il banchetto per la chiusura del tesseramento 2023. «Essere membri attivi dell'Anpi significa vigilare con senso critico su quanto accade nella nostra società, tutelare e difendere i principi della nostra carta costituzionale ed essere promotori di Pace», afferma in una nota l’Anpi quartuccese.

In contemporanea ci saranno diverse iniziative culturali. La giornata di oggi è dedicata all'opera di Antonio Gramsci. Alle 11, l'attore Franco Siddi leggerà alcune lettere e brani dello spettacolo "Schizzaloru", dedicata agli anni di formazione dell'intellettuale di Ghilarza. Alle 11.30, invece, spazio ai più piccoli: Rita Atzeri leggerà la fiaba ecologista del topo e della montagna, scritta dal carcere per i figli, con l'obiettivo di insegnare loro amore e rispetto per le tradizioni e la loro terra.

