Anpa, confermata la presidente 

Sono stati rinnovati ieri a Oristano i vertici regionali dell’Anpa, l’associazione nazionale dei pensionati agricoltori di Confagricoltura. Riconfermati la presidente Francesca Maggino e il suo vice Giovanni Occhioni. Ai lavori ha partecipato il segretario nazionale Angelo Santori che ha illustrato il quadro generale in cui versa oggi il mondo dei pensionati e, in particolare, quelli del comparto agricolo. «Questi ultimi, nella maggior parte dei casi, pensionati solo sulla carta, perché spesso continuano a lavorare o per la mancanza di ricambio generazionale in azienda, oppure per un amore smisurato verso il proprio lavoro».

«Essere pensionati del mondo agricolo in Sardegna vuol dire andare incontro a numerosi disagi che in altre regioni del Paese sono spesso meno gravosi», ha detto la neo presidente Francesca Maggino. «Oggi dobbiamo lavorare affinché servizi, assistenza sanitaria, politiche della terza età e investimenti pubblici verso il sociale siano temi da inserire in cima all’agenda politica. La popolazione sarda e italiana ha sempre più pensionati, attualmente circa il 30% della popolazione che fra meno di venti anni arriverà a sfiorare il 40%».

