“Anonimo benefattore” per anni, oggi la messa per Delio Cherchi  

A un mese dalla scomparsa la comunità conserva il ricordo dell’"Anonimo benefattore” Delio Cherchi. Si faceva chiamare così, durante le interviste per l’Unione Sarda, chiedendo di non menzionare il suo nome quando faceva donazioni alla comunità e ai singoli cittadini.

Appartenente alla famiglia Cherchi, che ha influenzato la vita economica e sociale del paese per lungo tempo, tziu Delio era noto per la sua signorilità e cultura, ha vissuto un’esistenza sobria e semplice. Memoria storica del paese e punto di riferimento, condivideva racconti e informazioni preziose.

Ma ciò che lo ha reso particolarmente speciale è stata la sua generosità e la beneficenza: con discrezione, ha elargito donazioni a famiglie bisognose, giovani in difficoltà economica e anche a coloro che avevano avuto imprevisti nella vita. Tra i beneficiari anche tantissimi nuovi nati.

Delio Cherchi amava contribuire al benessere degli studenti che avevano conseguito la maturità con i suoi “bonus cultura”: l’unica condizione era quella di continuare gli studi universitari. Come se non bastasse, ha anche sostenuto la ristrutturazione della chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Neve e la creazione di parchi cittadini. Il suo altruismo, associato alla sua generosità, rimarrà nella memoria del paese che lo ha ammirato come filantropo e benefattore. Delio Cherchi è scomparso a 94 anni. Stasera, alle 19, la messa nella chiesa parrocchiale in suo ricordo.

