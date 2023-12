Anonimi vandali danneggiano l’albero di Natale 

Vandali in azione in piazza Sant’Isidoro a Sinnai: sconosciuti hanno tagliato i fili a bassissima tensione dell'albero di Natale rimasto per tutta la notte al buio. Nella prima mattinata di ieri la sorpresa: chi passava nella piazza davanti alla chiesa ha immediatamente visto il danno. Della vicenda si occupa ora la Polizia locale che avrebbe anche acquisito immagini di una telecamera. Si pensa ad un atto vandalico, in ogni caso, al Comune si è pensato prima di spostare l’albero in piazza San Barbara. Alla fine è rimasto in piazza Sant’Isidoro con la speranza che il raid non si ripeta.

Soltanto se ci dovessero essere altri atti vandalici, l’albero sarà spostato nella piazza centrale del paese. «Sperando che si sia trattato solo di un atto vandalico -dice l’assessora ai Servizi tecnologici, Aurora Cappai - in Comune abbiamo deciso di far riparare i danni. Se l'episodio non si ripeterà, l’albero resterà al suo posto».

Le luminarie sono state piazzate nei giorni scorsi in varie parti dell'abitato di, nelle piazze Santa Barbara, Santa Vittoria e Sant’Isidoro, in via Colletta dove sono previsti gli appuntamenti del Natale sinnaese. Luminarie anche a Solanas: il costo dell’intervento è stato di seimila euro. (r. s.)

