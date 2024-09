«Anomalie termiche dai pannelli» 

Le distese di pannelli fotovoltaici dei grandi impianti creano delle isole di calore capaci di scatenare «una grave anomalia termica» che va a impattare sull’ecosistema circostante. Ne è convinto Gianluigi Bacchetta, docente di Botanica dell’Università di Cagliari. Esprime il suo parere sui social, a commento di un articolo dell’Unione Sarda che parlava del disseccamento della vegetazione di Monte Arcosu: anche quest’area nelle scorse settimane è passata dal verde vivo al giallo-marrone, tinta che accomuna boschi e foreste colpiti dal “male oscuro”, possibile risultato del mix di azioni di siccità e agenti patogeni.

L’esperto si dice fiducioso sulla rinascita della vegetazione, che «lentamente beneficia delle precipitazioni e inizia a riprendersi in gran parte della Sardegna», spiega. Per poi aggiungere: «In prossimità delle aree di Gutturu Mannu e Guttureddu esiste uno dei più grandi campi fotovoltaici dell’Isola», sottolinea, riferendosi alla distesa che ha stravolto il panorama delle campagne di Uta. Secondo Bacchetta «attualmente la superficie coperta da pannelli fotovoltaici si estende per circa 100 ettari e crea una grave anomalia termica, oltre a importanti interazioni con le aree lagunari. Tutto questo, sommato alla prolungata ed estrema siccità», conclude, «sta avendo ripercussioni negative su tutte le componenti biotiche e il disseccamento è semplicemente la cartina tornasole».

Una tesi, quella del docente di Botanica, che trova in disaccordo anche alcuni esperti della materia, secondo i quali non sarebbe dimostrabile l’impatto delle strutture di silicio sul clima dell’ambiente circostante. Bacchetta non si tira indietro e rende pubbliche alcune immagini. Nella prima ci sono numerose api all’opera, nelle altre le loro arnie sono sguarnite: «Le immagini realizzate durante il periodo estivo dello scorso anno e del presente. Le api in procinto di abbandonare l'arnia per effetto dello scioglimento dei favi di cera. Le api normalmente sono in grado di controllare le temperature all'interno dell'alveare tramite vaporizzazione dell'acqua e ventilazione, quando però queste ultime raggiungono livelli anomali, rimane solo un'opzione: la diaspora». Questo «per comprendere meglio gli effetti negativi causati dall'isola di calore presente in prossimità dei campi fotovoltaici a valle di Monte Arcosu».

