Annuncio a sorpresa: non mi ricandido 

Un fulmine a ciel sereno. Con un lungo messaggio postato sul suo profilo Facebook nel primo pomeriggio, il sindaco Maurizio Cuccu ha annunciato ieri la sua decisione di lasciare il Comune e di non ripresentarsi alle prossime elezioni. «Dopo una riflessione attenta e consapevole, per motivi personali, ho deciso di non ricandidarmi. È una scelta che nasce dalla consapevolezza di aver dato tutto, assumendomi fino in fondo ogni responsabilità».

La decisione

Una decisione improvvisa che ha innescato una reazione a catena: la maggioranza che sosteneva Cuccu ha scelto di non presentare liste alle prossime elezioni. «Confrontandoci col gruppo e mantenendo l'unità che ci ha sempre contraddistinti in questi cinque anni e mezzo di amministrazione, abbiamo deciso di non presentare la lista per le prossime elezioni comunali». Lo comunicao, sempre via social, l’ex assessore all’agricoltura Fabio Pinna.

Si prospetta uno scenario complicato a poco più di una settimana dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste. Per ora non ci sono certezze. La sorpresa potrebbe arrivare dalla candidatura di una donna ma nel fronte opposto nessuno si sbilancia.

Il bilancio

«È una decisione dettata da motivi strettamente personali», chiarisce Cuccu, «Nasce anche dalla volontà, e dalla necessità, di prendermi cura di me stesso. Era giusto comunicarla ai concittadini anche perché si avvicina il termine della presentazione delle liste e in un momento così delicato serve chiarezza».

Una decisione sofferta che però non impedisce al sindaco uscente di fare un bilancio dell’esperienza alla guida del paese. «Il risultato di cui vado più orgoglioso è senza dubbio il lavoro di squadra e il rapporto che si è costruito con il mio gruppo e i dipendenti del comune. Dal punto di vista amministrativo siamo riusciti a ottenere tanti finanziamenti per progetti importanti a partire dai 2,5 milioni di euro per la riqualificazione del Parco di Sibiola e la nuova aula consiliare. Progetti che mi auguro vengano portati al termine al più presto».

Rimane l’amarezza per gli obiettivi non raggiunti dal sindaco Maurizio Cuccu: «Non aver tradotto gli auspici di inizio mandato è il mio unico cruccio. Purtroppo tutti i sindaci si scontrano con la burocrazia e le lungaggini che ostacolano le buone intenzioni. Più che un rimpianto è un’amara constatazione».

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