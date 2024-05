Annuncio a sorpresa: alle urne il 4 luglio 

Londra. Un voto in piena estate, con pochi precedenti nella storia, per decidere il futuro politico del Regno Unito. Rishi Sunak, 44enne premier e leader conservatore di riserva al tramonto di una legislatura quanto mai travagliata, ha rotto gli indugi: i britannici saranno chiamati alle urne il 4 luglio per decidere se suggellare la vittoria pressoché annunciata - sondaggi alla mano - del Labour neomoderato di sir Keir Starmer, o concedere il miracolo di un’altra chance alla logorata parrocchia Tory, reduce da 14 anni di un turbolento ciclo di potere segnato da Brexit, crisi, scandali, pandemie e scenari globali di guerra.

L’accelerazione di Sunak - primo capo di governo della storia dell’isola figlio d’immigrati dell’ex colonia indiana, ma anche inquilino più ricco di Downing Street dell’era moderna - è arrivata tutto sommato a sorpresa, per quanto citata nel novero delle congetture mediatiche delle scorse settimane. Con un preavviso di poche ore, concretizzatosi dopo la risposta evasiva data nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni a chi gli chiedeva se avesse paura di un ipotetico voto estivo e l’ennesima indicazione vaga di una scadenza elettorale «nella seconda metà dell’anno». Parole a cui è seguita la convocazione di un consiglio di gabinetto tutt’altro che ordinario, fra ministri richiamati in fretta e furia.

