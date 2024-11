Annunci privati nella bacheca comunale: è polemica 

Una comunicazione, con tanto di orari e giorni d’apertura e servizi offerti, ma lo sportello “pubblicizzato” non è comunale. Il cartello - comparso nella bacheca dedicata alle informazioni istituzionali fuori dal Municipio di Selargius - non è passato inosservato agli occhi di alcuni esponenti della minoranza. In primis Franco Camba che ha fatto notare l’affissione “abusiva” direttamente in Consiglio: «Non mi risultano uffici comunali ai civici 30 e 32 di via Roma», ha detto nell’Aula di piazza Cellarium, «eppure il cartello è appeso lì dove dovrebbero esserci solo le comunicazioni dell’amministrazione». Fra i servizi erogati c’è il supporto per avere lo Spid, la prenotazione di documenti d’identità, la scheda anagrafica e tanti altri. «È grave che venga pubblicizzato un ufficio non comunale con un avviso all’ingresso del Municipio, qualcuno dovrà spiegare perché è lì e per quale motivo nessuno ha vigilato».

«Non ho visto il cartello, in ogni caso farò fare le opportune verifiche e, se non dovesse essere una comunicazione legata all’amministrazione, verrà eliminato», la risposta della vicesindaca Gabriella Mameli chiamata in causa in qualità di assessora agli Affari generali. Il cartello è sparito poche ore dopo dalla bacheca. «Aspettiamo comunque una risposta scritta per capire chi si è occupato dell’affissione, e a chi fa capo quel centro servizi», conclude Camba.

