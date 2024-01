Annullato il concorso per 118 infermieri: assunzioni nel caos 

Chissà, forse all’Ares volevano sbrigarsi per poter assumere nel Servizio sanitario regionale oltre cento infermieri in tempi brevi, ma la correzione dei temi di circa 1.700 candidati richiedeva troppo tempo, e c’è fretta. Così, al concorso alla Fiera di Cagliari, gli aspiranti infermieri dell’Agenzia regionale per la salute sono stati chiamati non a scrivere un tema, bensì a compilare un questionario con risposta multipla: di quelli, insomma, dove si mettono le X nelle caselle e la cui correzione si può fare direttamente al computer. Risultato: 223 candidati hanno presentato un ricorso al Tar, che ha annullato la prova del concorso, ora da rifare. E l’arrivo negli ospedali di nuovi infermieri, che servono come l’aria perché mancano quanto i medici, dopo la sentenza richiederà tempi più lunghi.

Selezione non valida

È stato così che il concorso di Ares per l’assunzione in pianta stabile di 118 (un numero indiscutibilmente “sanitario”) infermieri per il Servizio sanitario sardo è passato dal rappresentare un problema (i tempi per la correzione degli elaborati scritti) a due problemi: i giudici del Tar hanno sonoramente bocciato il cambio - improvviso e non comunicato ai candidati - della prova scritta. Che si dovrà rifare daccapo, quindi i temi si dovranno correggere. Vale anche per chi l’aveva “passata”: tutti i candidati dovranno scrivere un tema, addio test con risposta multipla. Così stabilisce il bando di questa “procedura accentrata” per le assunzioni a tempo indeterminato, e così si sarebbe dovuto fare. Ora la prova scritta è da ripetere (si svolse alla Fiera di Cagliari), e i tempi per espletare il concorso si allungano: perché, dev’essere riorganizzata con i tempi di legge, ma anche perché ci saranno 1.700 temi da correggere “umanamente”, non informaticamente. Richiederà molto tempo.

I ricorrenti

A presentare il ricorso al Tar, e a vincerlo, è stato l’avvocato cagliaritano Corrado Maxia: «Non poteva che finire così: la commissione esaminatrice ha deciso di faredi testa sua e ha costretto i candidati infermieri, in modo illegittimo, a sostenere una prova diversa rispetto a quella per cui si erano preparati. Nessun preavviso», aggiunge l’avvocato Maxia: «I candidati si sono ritrovati di fronte al fatto compiuto. Il test, stabilisce il bando della Regione, si sarebbe potuto usare per le preselezioni, in modo da mandare alla prove scritta del concorso solo chi l’avrebbe superato. E ora si deve rifare tutto».

La voce dell’Ares

Dall’Azienda sanitaria regionale, fanno sapere di aver preso atto della sentenza del Tar. «È preciso intendimento di Ares Sardegna», precisa Patrizia Sollai, direttrice della struttura complessa “Ricerca e selezione delle risorse umane”, di procedere rapidamente alla completa definizione della procedura concorsuale», Questo, «al preciso fine di garantire sia la tutela della salute del cittadino, attraverso la rapida immissione in servizio di personale infermieristico, sia la migliore selezione del personale sempre nell’interesse del paziente ». Ora, però, che l’intera procedura dovrà essere completamente rifatta, si dovranno riconvocare i circa 1.700 candidati, sarà riorganizzata la prova scritta che consisterà nei temi e bisognerà correggerli tutti. Chissà quanto tempo ci vorrà. Nel frattempo, negli ospedali sardi continueranno a mancare gli infermieri, ma poco male: non ci sono neanche medici a sufficienza.

