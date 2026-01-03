VaiOnline
Il cordoglio.
04 gennaio 2026 alle 00:16

Annullate in segno di lutto tutte le manifestazioni 

Una domenica di silenzio quella di oggi a Villasimius e nel Sarrabus. La tragica morte di Alessandro Zizzaro ha indotto il sindaco Luca Dessì a diffondere un messaggio alla popolazione. «Care concittadine e cari concittadini, la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia senza parole. La prematura scomparsa del giovanissimo e caro Alessandro, ha profondamente scosso tutti noi. In queste ore di dolore, il pensiero dell’Amministrazione comunale va alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Villasimius - ha concluso il sindaco - è una comunità unita, capace di stringersi attorno a chi soffre. Oggi più che mai sentiamo il dovere di farlo, con silenzio, rispetto e solidarietà. Come segno di rispetto e di vicinanza- chiude Luca Dessì - il Comune di Villasimius annulla tutti gli eventi programmati nei prossimi giorni. Sarà nostra cura comunicare successivamente le nuove date o eventuali ulteriori aggiornamenti».

Diverse le manifestazioni che erano in programma in questi giorni. Per questo pomeriggio, in Piazza, era in calendario la tradizionale Tombolata che avrebbe avuto per protagonisti i bambini e intere famiglie.

La morte del giovane motociclista ha portato anche al rinvio di due partite di calcio dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione: nel primo caso Villasimius-Taloro, nel secondo Castiadas-Cannonau Jerzu, entrambe previste questo pomeriggio. Tutt’e due i match si giocheranno martedì 6 gennaio alle ore 15. (r. s.)

