Annullata la visita cardiologica, esposto dei familiari in procura 

La data con l’orario della visita al cuore era chiara: 16 ottobre alle 14, reparto di cardiologia pediatrica, all’ospedale Brotzu di Cagliari. Quando però il paziente è arrivato, dopo 450 chilometri in auto, è stato comunicato che il controllo era stato fissato per le 10, quindi non poteva più essere visitato. Adesso il caso finisce con un esposto in procura.

La disavventura è accaduta alcuni giorni fa a Davide Pudda, residente a Cabras, che ha accompagnato il figlio 17enne, cardiopatico. «Era un controllo importante - spiega il padre - L'età più a rischio è proprio l’adolescenza ma purtroppo in ospedale ci hanno dato il benservito». Padre e figlio quando sono arrivati al Brotzu hanno fatto prima la fila all’accettazione, poi sono stati trasferiti in radiologia per la Tac. «Poco prima dell’esame, il radiologo mi ha comunicato che non poteva continuare con la visita perché il controllo risultava a un altro orario nonostante la mia impegnativa fosse chiara – racconta - Io per arrivare al Brotzu sono partito da Cabras dove abito per Orotelli dove invece risiede mio figlio. Poi ci siamo diretti a Cagliari». A quel punto il papà del ragazzo ha chiesto di parlare con il medico che da sempre segue il figlio: «Ho spiegato la situazione, alla fine è emerso che l’errore era dell’ospedale. Per segnalare la vicenda presenterò un esposto alla Procura». Proprio ieri mattina la famiglia del giovane paziente è stata ricontattata dal reparto del Brotzu, la visita è stata fissata l’8 novembre alle 14. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA