«Annullare la decadenza, confermare la sanzione» 

«Annullare il decreto del Collegio regionale di garanzia elettorale del 20 dicembre 2024 per la parte relativa alla sanzione della decadenza e confermare la sanzione pecuniaria nella misura inferiore che il Tribunale vorrà determinare». È quanto chiesto, nelle conclusioni depositate ieri al Tribunale di Cagliari, dal procuratore aggiunto Guido Pani e dalla sostituta Diana Lecca, pubblici ministeri che partecipano al procedimento elettorale che si sta celebrando in Tribunale dopo il ricorso presentato dagli avvocati della presidente della Regione, Alessandra Todde, contro l’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale che l’aveva sanzionata con 40.000 euro e la trasmissione degli atti al Consiglio regionale per formalizzarne la decadenza a seguito di presunte violazioni sul rendiconto dei finanziamenti e delle spese sostenuti alle consultazioni dello scorso anno.

Le conclusioni

Bisogna subito chiarire che le conclusioni presentate ieri dalla Procura non hanno nulla a che vedere con l’inchiesta aperta dopo la trasmissione degli atti da parte del Collegio che aveva ravvisato dei presunti falsi nelle dichiarazioni. I riflessi penali della vicenda sono ancora in valutazione, ma nel frattempo l’Ufficio affari civili della Procura ha formalizzato il proprio punto di vista sui temi sottoposti all’esame dei giudici civili Gaetano Savona, Francesco De Giorgi e Bruno Malagodi. I due pm ribadiscono che per il candidato presidente non si applicano le normative relative ad un tetto massimo di spese, concordando con questo con la linea espressa dalla maggioranza del Collegio di garanzia. Sulla sanzione della decadenza, invece, i magistrati ritengono che siano solo due i casi nei quali può essere inflitta: il mancato deposito delle dichiarazioni (comma 8 della legge 515/93) e il superamento di più del doppio dei limiti di spesa (comma 9). «Risulta evidente», si legge nelle dieci pagine di conclusioni, «che il Collegio di garanzia elettorale non contesta nessuna delle due (uniche) infrazioni punite con la decadenza». La Procura non ritiene di poter aderire ad una terza ipotesi, quella di una «sanzione prevista in aggiunta a quale pecuniaria per la maggiore gravità della condotta». Insomma, per i pm le violazioni riscontrate non potevano comportare la decadenza della presidente. Di diverso avviso, invece, sulla questione dei 40mila euro: Pani e Lecca hanno confermato che le dichiarazioni e il rendiconto depositati dalla presidente Todde «non fossero regolari e presentassero alcuni profili di ambiguità, alcune carenze», dunque è possibile giustificare l’applicazione di sanzioni pecuniarie, ma che possano essere ricalcolate in misura inferiore «considerata la complessità del quadro normativo e della dubbia questione relativa all’asserita, sostanziale, assenza di spese personali da parte della candidata».

Il Collegio di garanzia

Depositata alla cancelleria del Tribunale anche la memoria conclusionale del Collegio di garanzia elettorale, firmata dall’avvocato e docente Riccardo Fercia (componente dell’organismo che ha controllato i rendiconti dei candidati). In 31 pagine viene chiesto ai giudici di rigettare il ricorso dei legali della presidente Todde, confermando la sanzione pecuniaria per le presunte gravi violazioni, ma si sostiene che il Tribunale non si possa pronunciare sulla decadenza perché non è ancora stata pronunciata dal Consiglio regionale. «Il provvedimento amministrativo di decadenza», spiega Fercia, «in questo momento non esiste né potrebbe essere adottato sino a che l’ordinanza oggi impugnata non divenga definitiva». Dunque, eventualmente, dopo i tre gradi del giudizio civile.

