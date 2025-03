Annodarte 2.0, a Samugheo i vincitori 

È giunto il momento della premiazione dei progetti vincitori di Annodarte 2.0, il bando indetto dall’amministrazione comunale di Samugheo, con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare l’artigianato samughese, facilitare l’incontro tra creatività e maestria artigianale e promuovere la collaborazione tra artigiani locali e designer attraverso lo sviluppo e la creazione di prodotti innovativi. La cerimonia di premiazione avrà luogo domani alle 16 al Museo Murats: saranno presenti i membri della commissione giudicatrice, i designer vincitori e gli artigiani locali che hanno aderito ad Annodarte 2.0.

Partecipanti

La seconda edizione del concorso ha visto la partecipazione di numerosi professionisti provenienti da diverse parti del mondo, le cui proposte si sono concentrate attorno a due categorie principali: tappeti e legno. I vincitori sono stati decretati da un’apposita commissione giudicatrice, composta da rappresentanti delle istituzioni e da esperti del settore. Ad aggiudicarsi il primo premio per la categoria tappeti è stato Piero Angelo Orecchioni, referente di un gruppo informale di professionisti composto anche da Jonathan Rosenfeld, seguito da Pierluigi Piu e da Silvana Exana. Per la sezione legno hanno invece avuto la meglio Lucrezia Farris (prima classificata) e Michele Russo (piazzatosi al secondo posto). Oltre a ricevere un riconoscimento in denaro, i vincitori potranno vedere i propri progetti prendere vita grazie alla collaborazione con artigiani specializzati di Samugheo. Si sono candidate per questa seconda fase le seguenti ditte artigianali di Samugheo: Marcella Flore, Tessile Medusa di Marcella Sanna, Elisabetta Frongia, Sartapp, Arte Sarda il Tessile di Francesco Tatti, Arte Tessile S.N.C. di Anna Maria Sanna e C., ditta Mariantonia Urru, La Terra del legno di Gabriele Mura, Giovanni Barra, Antica Bottega di Gianfranco Puddu. Le opere frutto di questa suggestiva partnership saranno esposte nelle sale del Murats in occasione della mostra Designers. Idee e progetti per l’artigianato sardo - atto II, evento collaterale della 58a edizione di Tessingiu, uno dei più importanti appuntamenti dedicati all’artigianato artistico sardo.

