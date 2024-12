Anno Santo, i pellegrini nella cattedrale di San Pantaleo 

C’è anche la Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova tra le chiese giubilari della Diocesi di Cagliari individuate dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi che ha firmato nei giorni scorsi il decreto con l’indicazione dei luoghi di accoglienza dei pellegrini per l’Anno Santo 2025.

La Cattedrale, risalente al XII-XIII secolo, è considerata una delle più importanti testimonianze dell’arte romanica in Sardegna. In occasione del Giubileo sarà uno dei luoghi sacri, oltre alla Porta Santa e alle chiese di Roma, in cui “generare speranza” come indicato dal pontefice Papa Francesco nella bolla “Spes non confundis”.

Un modo per valorizzare altri luoghi, anche a livello locale, come spazi di accoglienza dei pellegrini. Sarà questa l’occasione per ammirare il recente restauro dell’ex seminario vescovile di Dolianova che ha consentito di liberare la struttura dal cemento che l’aveva inglobata a partire dagli anni ’50 e di riportare alla luce elementi architettonici che si credevano irrimediabilmente compromessi.

