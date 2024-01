anno nuovo, stessa leader: la de amicis 

Fine settimana lungo per i tornei della Libertas Caam. La diciannovesima giornata (e ultima di andata) dell’Over si è aperta con gli anticipi del giovedì e del venerdì e il nuovo anno per la De Amicis è iniziato come si era chiuso il vecchio: la battistrada vince, resta saldamente il comando e mantiene a distanza le inseguitrici. Nei Master la leadership appartiene sempre a La Bottega del Sughero, che stasera sfiderà nel posticipo Gli Incisivi, mentre negli Ultra la capolista Fly Divani Monserrato ha riposato.

Prova di forza

Altra prova di forza della regina dell’Over De Amicis, che non fa sconti all’Aek Casteddu travolta con un impietoso 7-1 nell’anticipo di venerdì. I punti di vantaggio sulla seconda restano nove, perché il Bar Dessì non ha difficoltà a superare per 3-0 la Toti Lounge Bar, così come il New Bar Mexico contro il Genneruxi Remax Mistral (2-0).

La lotta per le posizioni di vertice è sempre viva, con quattro squadre raccolte in tre punti. Tra le pretendenti c’è anche il Santiago, che grazie alle reti di Fabrizio e William Cera e al tris di Arippa supera la Thermomax per 3-1 e viaggia a pari punti (quaranta) con il Kalagonis, rallentato però dal Real Cocciula (1-1). Il quartetto che tenta di accorciare sulla capolista ha segnato un solco di sette punti sulle inseguitrici: il Cagliari 2007 si deve accontentare del pari con i Muppet (Rocca risponde a Strazzera) e paga dazio con l’aggancio dei Kaproni, che invece fanno il botto con un 6-0 perentorio ai danni del Maracalagonis, desolatamente ultimo in classifica.

In ottica playoff pesa tantissimo il successo di misura della Jupiter sul Barracca Manna: la rete di Iesu, vale il sorpasso e l’aggancio all’ottavo posto. Finisce in parità (0-0) invece l’altro scontro diretto tra Gli Incisivi e la Medilav, mentre Acp Generali Cagliari Porto-Crescenzi Sport è il posticipo di questa sera.

Gli Old Boys si ritirano

La Bottega del Sughero resta al comando dei Master pur dovendo giocare stasera il posticipo della prima giornata di ritorno contro Gli Incisivi, che chiudono una classifica ormai orfana degli Old Boys. I “Vecchi ragazzi” lasciano i Master con cinque punti, frutto di una vittoria e due pareggi. La vicecapolista Monserrato Asso Arredamenti (che ha riposato) subisce l’aggancio provvisorio al secondo posto della Jasp Rassu Spedizioni, vittoriosa per 3-1 sul Flamengo. Un risultato che serve a far consolidare il quarto posto ai Colonial Fruits grazie al 2-1 sulla Cra Regione Sardegna superata dal Serbariu, vittorioso nell’anticipo di venerdì per 1-0 sul Deximu. I minerari mettono la freccia anche sui decimesi e si posizionano a quota diciotto punti. Successo anche per l’Is Morus Relais Genuis che si impone sull’El Carnicero Assemini per 2-1.

Calasetta

Turno di riposo per la capolista Fly Divani Monserrato nella prima giornata di ritorno degli Ultra. Ne approfitta il Calasetta Turisport (4-0 sul Panificio Genuis) per raggiungere la vetta, mentre in terza posizione frena il Brancaleone (2-2 con la Lewis Room B&B). Spiccano decisamente le vittorie della Bmk sul Cagliari 2020 (3-0) e dei Teddy Boys (non più ultimi) sulla Gedi S.r.l. (1-0). La cinquina con cui gli Old Boys si sbarazzano del Mulinu Becciu (ultimo in classifica) consente ai “Vecchi ragazzi” di portarsi al sesto posto e avvicinare le zone nobili della classifica.

